Rehna : Grünschnitt ab morgen wieder abzugeben

28. Februar 2019, 20:20 Uhr

Der Amtshof Rehna wird ab morgen wieder Grünschnittabfälle annehmen. Sie wird von diesem Tag an wieder jeden Sonnabend von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 17 bis 18 Uhr geöffnet sein – außer an Feiertagen. Das wird erfahrungsgemäß gut angenommen. Allein im vergangenen Jahr seien rund 500 Tonnen Grünschnitt abgegeben worden, so das Amt.