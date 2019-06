Gadebusch : Hanse-Tour Sonnenschein auch in Utecht

von svz.de

19. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die heute in Rostock beginnende Hanse-Tour Sonnenschein wird auch in Utecht und Gadebusch Station machen. Am zweiten der vier Tourtage legen die rund 200 Teilnehmer morgen zunächst in Utecht gegen 14.15 Uhr einen Stopp ein. Zwei Stunden später werden die Radfahrer in Gadebusch erwartet. Die Tourteilnehmer wollen auch in diesem Jahr Projekte der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche unterstützen. In der über 20-jährigen Tourgeschichte wurden schon mehr als zwei Millionen Euro eingeworben.