Gadebusch : Hausbewohner luden zur Schnäppchenjagd

Bewohner des Hauses Friedrich-Schiller-Rings 18 veranstalteten erstmals einen Flohmarkt

von Michael Schmidt

22. September 2019, 20:00 Uhr

Klönschnack und Schnäppchenjagd vor der Haustür: In Gadebusch haben Bewohner des Friedrich-Schiller-Rings 18 erstmals einen Flohmarkt veranstaltet. Dabei boten sie Salzstreuer, Einkochautomaten, Antikes und Modernes an. Erfolgreich bei dieser Schnäppchenjagd war unter anderem der Gadebuscher Olaf Hoffmann. Er kaufte eine schätzungsweise 100 Jahre alte Kaffeemühle. „Die hatten wir schon lange in unserem Haushalt“, sagte Anbieterin Renate Wahlich. Sie und Leni Metelmann hatten diesen Premieren-Flohmarkt organisiert.