Veelböken : Hexenbesuch beim Backtag in Veelböken

Margitta Müller bei Wolfgang Woitag bereits zum zweiten Mal am teuflisch heißen Ofen

von Holger Glaner

25. August 2019, 20:00 Uhr

Knusper knusper knäuschen ... Eine waschechte Hexe machte den Backtag am schrägen Hexenhaus von Wolfgang Woitag in Veelböken unsicher. Hinter dem zauberhaften Vergnügen steckte Margitta Müller. „Seit meinem achten Lebensjahr bin ich die Hexe. Mein Vati hatte mich damals so genannt. Und dabei ist es bis heute geblieben“, sagt die 63-jährige Lützowerin und schob gleich mal ein Blech mit Brotlaiben in den teuflisch heißen Hexen-Backofen. Bereits zum zweiten Mal gab sich das Hexlein in Veelböken die Ehre.