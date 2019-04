Wismar : Hilfe zur Selbsthilfe

von svz.de

01. April 2019, 07:33 Uhr

Der Gesprächskreis Angehörige Alzheimer/Demenz in Wismar laden heute von 15.30 Uhr an zum Gespräch ein. Der Treff findet im Lindengarten, Bauhofstraße 17 statt. Morgen treffen sich die Mitglieder der Gruppe Rheuma im Seminarraum der Sonnenapotheke Lübsche Straße 146-148 in Wismar. Interessierte sind von 15 Uhr an willkommen.