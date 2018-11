Hippie-Musik in Dechow

Hildes Dorforchester und Black Bird Café Orchestra spielen zusammen

von Manja Potts

01. November 2018, 23:00 Uhr

Wer Lust auf Musik hat, auf richtig gute Musik sogar, wer Lust hat zu tanzen und Stimmung, der ist am Sonnabend, 3. November, im Dorfgemeinschaftshaus in Dechow genau richtig. Hildes Dorforchester spielt, das allerdings nicht alleine.Es gibt Unterstützung aus Berlin, vom Black Bird Café Orchestra um Uwe Lange.

„Wir haben ihn vor vielen Jahren auf einem Konzert kennengelernt“, sagt Nicole Bowe. Sie spielt im Dorforchester das Saxophon. Aus dieser Bekanntschaft sei eine Freundschaft entstanden und daraus wiederum die Idee, gemeinsam Musik zu machen. „Vor fünf Jahren haben wir zum ersten Mal in Dechow ein Konzert zusammengespielt“, sagt Nicole Bowe. Und nun gibt es eine Neuauflage. Beide Combos spielen Musik der Berliner Gruppe „17 Hippies“. Erst jeder für sich „und dann zum Finale spielen wir zusammen“, sagt Nicole Bowe. 15 bis 20 Musiker stehen dann auf der Bühne des Dorfgemeinschaftshauses. „Das wird eine super Stimmung.“

Wer dabei sein will, sollte sich sputen. Der Vorverkauf läuft gut. Karten können für zehn Euro per Mail bestellen unter hildes-dorforchester@gmx.de oder am Telefon unter 03 88 73/33 67 37 oder 0160/916 88 439. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.