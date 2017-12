Wismar : Hochschule kooperiert mit Aida

vergrößern 1 von 1 Foto: Aida Cruises 1 von 1

Zwei Leistungsträger des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind künftig auf einem gemeinsamen Kurs: Der Rektor der Hochschule Wismar, Prof. Dr. jur. Bodo Wiegand-Hoffmeister, und die Direktorin Maritime Training der Carnival Maritime GmbH, Caroline Baumgärtner, besiegelten in Rostock einen Kooperationsvertrag. Ziel der Zusammenarbeit ist sowohl die Kooperation bei der Durchführung bestehender maritimer Studiengänge sowie spezieller Qualifizierungslehrgänge der Hochschule Wismar für Studierende der Kreuzfahrtindustrie als auch die Förderung von Studierenden. Zur Absicherung des Studiengangs Schiffselektrotechnik teilfinanziert das Kreuzfahrtunternehmen eine zusätzlich von der Hochschule eingerichtete Professur.

Im Fokus des Kooperationsvertrages steht die Gestaltung der bestehenden Bachelor-Studiengänge Nautik/Verkehrsbetrieb sowie Schiffselektrotechnik, der Studienrichtung Schiffsbetriebstechnik und des Master-Studienganges Operation and Management of Maritime Systems. Auch der Qualifizierungslehrgang bzw. das Ergänzungsstudium der Schiffselektrotechnik zur Erlangung des Befähigungszeugnisses Elektrotechnischen Schiffsoffizier (ETO) wird in enger Kooperation gestaltet.

Parallel zur ordnungsgemäßen Durchführung dieser von der Hochschule eingerichteten und angebotenen Studiengänge übernimmt die Carnival Maritime GmbH in Abstimmung mit Aida Cruises planerische, vorbereitende und organisatorische Tätigkeiten, um die fachspezifischen Anforderungen der Kreuzfahrtindustrie abzudecken. Die Auswahl der davon profitierenden Studierenden erfolgt durch die Partner – selbstverständlich unter Berücksichtigung der Zulassungsvoraussetzungen der Hochschule Wismar.

Im Rahmen abgeschlossener Fördervereinbarungen mit ausgewählten Studierenden werden während des Studiums Praxisphasen an Bord der Aida Schiffe ermöglicht. Außerdem werden den Studierenden geeignete Praxisprojekte angeboten, die diese im Rahmen einer Bachelor- oder Master-Thesis bearbeiten können.

Ein weiterer Pluspunkt der Kooperation: Die zuvor ausschließlich von Aida in Rostock genutzten Simulatoren werden in das Maritime Simulationszentrum Warnemünde integriert, verbessern die Ausbildung am Standort Warnemünde speziell für die Passagierschifffahrt und stehen auch für die Forschung zur Verfügung.

Die Hochschule Wismar ist die einzige in MV mit Studienangeboten zur maritimen Ausbildung – sowohl für alle drei international vorgeschriebenen Befähigungszeugnisse in der Seeschifffahrt als auch dem Einsatz an Land. Zahlreiche Absolventen haben in den vergangenen Jahren einen der begehrten Arbeitsplätze bei der Flotte mit dem Kussmund eingenommen.