Wismar : Hochwasser sorgt für Sperrungen

Unzählige Sandsäcke werden gestapelt, um Gebäude vor Wasserschäden zu retten

von Michael Schmidt

29. März 2020, 16:59 Uhr

In der Kreisstadt Wismar mussten am Sonntag mehrere Straßen wegen eines Hochwassers gesperrt werden. Darüber hinaus wurden unzählige Sandsäcke gestapelt, um Gebäude vor Wasserschäden zu retten. Trotz Warnungen vor dem Hochwasser hatten es einige Autobesitzer versäumt, ihre Fahrzeuge aus dem Hafengebiet zu entfernen. Nur mit Gummistiefeln konnten sie ihre Autos am Sonntag trockenen Fußes erreichen. Der Wasserpegel in Wismar lag am Sonntagvormittag wegen einer Sturmflut zeitweilig bei mehr als 1,40 Meter über den mittleren Wasserstand.