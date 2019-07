Bernstorf : Hospiz lädt zum Sommerfest

von svz.de

29. Juli 2019, 07:25 Uhr

Das Hospiz Schloss Bernstorf feiert am Sonnabend, dem 17. August, sein alljährliches Sommerfest. Von 13 bis 17 Uhr haben alle Gäste die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre einen Einblick in die Hospizarbeit zu erhalten. Darüber hinaus können sie sich kulinarisch vom Küchenteam des Hospizes verwöhnen lassen oder aber auf dem Benefiz-Flohmarkt nach Schnäppchen Ausschau halten.