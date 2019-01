von svz.de

09. Januar 2019, 08:28 Uhr

Eine Infoveranstaltung zum geförderten Breitbandausbau wird es am Freitag, 11. Januar in Veelböken geben. Beginn ist um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Botelsdorfer Damm 11. Vertreter der Wemacom werden vor Ort sein.