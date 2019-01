Wismar : Infotag im Berufsschulzentrum

von svz.de

07. Januar 2019, 20:46 Uhr

Das Berufsschulzentrum Nord lädt am Sonnabend, 19. Januar , zum Tag der offenen Tür in Wismar ein. Im Schulkomplex Mozartstraße 54 wird Schülern der 10. Klassen und ihren Eltern von 10 bis 12 Uhr der Bildungsgang Fachgymnasium mit der Fachrichtung Wirtschaft vorgestellt. Die Lehrer werden über Inhalte und Anforderungsbereiche informieren und Schüler aus allen Klassenstufen stehen zum Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Es können Termine zur Beratung vereinbart werden. Im Schulkomplex Lübsche Straße 207 wird die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Ergotherapie und der Kranken- und Altenpflegehilfe von 9 bis 12 Uhr vorgestellt. Auch dort gibt es ein umfangreiches Infoangebot.