Rehna : Jazzsängerin gastiert im Kloster Rehna

von Onlineredaktion pett

10. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Jazzsängerin Jacqueline Boulanger gastiert am 13. Juli um 20 Uhr im Kloster Rehna. Seit 1997 ist die gebürtige Berlinerin mit französisch-afrikanischen Wurzeln mit verschiedenen Jazzbands unterwegs und hat sich deutschlandweit einen Namen gemacht. Jacqueline Boulanger hat Tiefe und Seele in der Stimme, Sexappeal und Kraft, gepaart mit Zärtlichkeit. Jacqueline Boulanger ist für das weiche, dunkle Timbre bekannt, das die meisten Menschen mit dem Wort Jazz verbinden. Und sie ist vielseitig: Neben ihrer eigenen Band tritt sie im Blues-Duo auf, interpretiert Chansons, moderiert Diskussionsrunden. Nicht von ungefähr wird sie als „Jazz-Lady des Nordens“ bezeichnet. Eindrucksvolle Interpretationen, Hitze im Blut und der richtige Draht zu ihrem Publikum sind ihr Markenzeichen. Auch in Dänemark ist sie längst kein unbeschriebenes Blatt mehr.