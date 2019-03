Gadebusch : Jugendliche aus Norddeutschland proben für Düsseldorfer Pop-Oratorium

von Onlineredaktion pett

18. März 2019, 05:00 Uhr

Für das Pop-Oratorium „I AM“ haben rund 60 Jugendliche aus Norddeutschland einen Probentag in Gadebusch absolviert. Denn sie wollen dieses rund zweistündige Werk in knapp elf Wochen beim Internationalen Jugendtag der Neuapostolischen Kirche in Düsseldorf zusammen mit 4000 Sängerinnen und Sängern aus ganz Europa aufführen. Der Jugendtag findet vom 30. Mai bis 2. Juni auf dem dortigen Messegelände statt. Dazu werden mehr als 30 000 Jugendliche aus aller Welt erwartet. Den Teilnehmern wird ein Wochenende voller Gemeinschaft, Konzerte, Workshops, Vorträge sowie mit einem abschließenden Gottesdienst geboten.