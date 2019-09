Roggendorf : Kaffee an der Kirche

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Klönen und Kaffee trinken für einen guten Zweck: Am morgigen Sonntag findet von 14.30 Uhr an der nächste „Kaffee an der Kirche“ in Roggendorf statt. Auch an diesem Tag soll für die Sanierung des dortigen Kirchturms gesammelt werden. Es wird wieder Torten, Kaffee und jede Menge Zeit zum Verweilen geben. Bei Interesse wird es auch die Möglichkeit geben, sich die Kirche von innen anzuschauen. Dort gibt es neben einem barocken Altar ein schönes Taufbecken, eine wertvolle Orgel und ein farbenprächtiges Wappen. Es ist umrahmt von einem Stechhelm und einer Ritterrüstung – ein Wappenschild mit einem Bäumchen und einem stehenden Hasen.