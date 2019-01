Boltenhagen : Kalte Exkursion am Strand

von svz.de

08. Januar 2019, 06:55 Uhr

Für diejenigen, die sich für die Vorgänge der unbelebten Natur und der teils mehrere Milliarden Jahre alten Geschichte der Gesteine interessieren ist bei den Strandexkursionen des GeoPark Nordisches Steinreich richtig. Auch bei kaltem Wetter gibt es bereits am Sonntag, dem 13. Januar die nächsten beiden Strandexkursionen: Einmal am Kliff bei Boltenhagen und einmal am Kliff von Travemünde, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr. Näheres zu denVeranstaltungen und eine genaue Anfahrtsbeschreibung unter www.geopark-nordisches-steinreich.de oder unter 04547 159315.