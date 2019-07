Nesow : Kastanie kracht auf drei Autos

Glück im Unglück: Keine Personen in den Fahrzeugen

von Michael Schmidt

09. Juli 2019, 05:00 Uhr

In Nesow ist ein Teil einer Baumkrone auf drei Autos gekracht. Zum Glück befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Insassen in den Fahrzeugen, so dass niemand verletzt wurde. Zum Einsatz gekommen war die Freiwillige Feuerwehr Rehna, die Kleinholz aus dem Astwerk der Kastanie machte.