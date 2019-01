Kinder für die Umwelt sensibilisieren

von Franca Niendorf

21. Januar 2019, 21:30 Uhr

Spiel, Spaß und Bildung in einem: Am 25. Mai findet auf dem Gelände des Wasserwerkes in Wotenitz ein kunterbunter Tag rund um das Thema Wasser und Umwelt statt. Es ist der 16. Kinder-Umwelt-Tag.

Die Vorbereitungen für das beliebte Kinderfest sind bereits Ende letzten Jahres angelaufen. Die Veranstaltung verzeichnet jedes Jahr tausende Besucher und wird dabei von vielen Partnern und Sponsoren unterstützt, ohne die dieser besondere Tag nicht möglich wäre.

Deshalb lädt der Zweckverband Grevesmühlen alle Interessierten ein, sich bereits jetzt für die Teilnahme anzumelden, um im Mai dabei zu sein. Der Umwelt zuliebe verzichtet der Zweckverband Grevesmühlen übrigens in diesem Jahr auf Einweg-Plastik-Geschirr an seinen eigenen Ständen.