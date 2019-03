Rehna : Kleidermarkt im Gemeinderaum

von svz.de

01. März 2019, 20:51 Uhr

Viele bunte Spielzeuge, Bücher und Babybekleidung bietet am Sonnabend, 2. März, zwischen 12.30 und 15 Uhr der 21. Kinderkleider- und Spielzeugmarkt für Rehna und Umgebung an. Dazu lädt der Veranstalter „Kunterbunt-Rehna“ ein. Veranstaltungsort der Schnäppchenjagd ist der Gemeinderaum der evangelischen Kirche in Rehna, Mühlenstraße 13.