Kneese : Kneese: Mitglieder des Finanzausschusses nicht anwesend

von Onlineredaktion SVZ

09. Februar 2019, 05:00 Uhr

Die Vertreter der Gemeinde Kneese kommen am Dienstag, 19. Februar, um 19 Uhr zu ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr im Dorfgemeinschaftshaus zusammen. Thema soll unter anderem das Projekt „FAG 202 – Die einmalige und gemeinsame Chance von Land und Kommunen zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung nutzen!“ sein. In dem Programm zum Finanzausgleichgesetz fordern Gemeinden, Städte und Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern die Landesregierung auf, zum Wohl der Einwohner unseres Landes bestimmte Eckpunkte bei der geplanten Reform des Finanzausgleichs in MV umzusetzen.

Anders als jedoch von uns angekündigt haben die Einwohner der Gemeinde Kneese bei der Gemeindevertretersitzung nicht die Möglichkeit, sich an Mitglieder des Finanzausschusses zu wenden. Da lediglich die Stadt Gadebusch, nicht aber die Gemeinde Kneese einen Finanzausschuss hat, haben Kneeser an diesem Abend die Möglichkeit, sich mit Fragen, Problemen und Anliegen die Gemeinde betreffend an die Mitglieder der Gemeindevertretung zu wenden.

Neben dem Reformvorschlag zum Finanzausgleichgesetz sollen auch die Breitbandanschlüsse der gemeindeeigenen Objekte sowie ein eventueller Stichwahltermin für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters festgelegt werden.