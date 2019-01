Lützow : Kreis geht leer bei Fördermitteln aus

von svz.de

09. Januar 2019, 08:29 Uhr

Bei der Einwerbung von Fördermitteln ist der Landkreis Nordwestmecklenburg in mehreren Fällen leer ausgegangen. So konnten für die Erneuerung des Durchlasses in Lützow keine Fördergelder eingeworben werden. Das Gleiche trifft für die Deckensanierungen der Ortsdurchfahrten Cramon und Cramonshagen zu. Zudem lehnte das Straßenbauamt Schwerin einen Antrag auf Fördermittel für die Brücke Cramon ab. Das geht aus einem Bericht der Landrätin Kerstin Weiss hervor.