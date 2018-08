Großbrand bei Grevesmühlen : Kuhställe und Strohmieten brennen lichterloh

Zur Megahitze auch noch das: In Dorf Gutow bei Grevesmühlen kämpfen die umliegenden Feuerwehren gegen Feuer in drei Ställen. Auch riesige Strohmieten stehen in Vollbrand.

von svz.de

07. August 2018, 17:38 Uhr

Am Nachmittag wurden die ersten Wehren nach Dorf Gutow, einem Ortsteil von Damshagen in der Nähe von Grevesmühlen gerufen. Drei Kuhställe stehen in Flammen, auch auf Strohmieten in ummittelbarer Nähe - eine davon allein 200 Meter lang und bestimmt zehn Meter breit - hatte das Feuer bereits übergegriffen. Zum Glück kamen bis jetzt keine Personen und Tiere zu Schaden, die Kühe konnten nach ersten Informationen noch rechtzeitig ins Freie getrieben werden.

Der Brand aber bereitet den Kameraden große Schwieirgkeiten. Nach und nach werden weitere Wehren - u.a. aus Grevesmühlen, Boltenhagen, Wismar, Klütz, Dassow und Gadebusch - sowie zuletzt auch das Technische Hilfswerk (THW) nachalarmiert. Laut den Helfern gebe es massive Probleme mit dem Löschwasser, wobei der THW-Spezialtrupp helfen soll.

Weitere Informationen und Bilder vom Einsatzort folgen.