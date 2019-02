Kneese : Kunst, Kühe und Kraftakte

Arche-Hof in Kneese hat einiges auf dem Programmzettel – Ausstellung im Kloster Zarrentin ist der Jahreshöhepunkt

von Tore Degenkolbe

28. Februar 2019, 20:23 Uhr

Die Pinsel peitschen über die Leinwand, vermischen rote, blaue, grüne Striche. In wochenlanger Arbeit entsteht so Kunst – Kunst, die in diesem Sommer im Gotteshaus ausgehängt wird.

Die zweimonatige Ausstellung der Hofmaler des Arche-Hofs im Zarrentiner Kloster ist nur einer von einigen Höhepunkten, die in diesem Jahr anstehen, wie Hofleiter Thies Merkel berichtet. „Die Hofmaler haben sich im Jahr 2017 gegründet. Seitdem stellen sie ihre Gemälde zu ,Dörfer zeigen Kunst’ aus.“ In diesem Jahr eröffnete sich ihnen aber die Möglichkeit, das Gemalte im Gotteshaus von Zarrentin auszustellen. „Und das ganze zwei Wochen“, so Thies Merkel begeistert. Das Besondere bei den Hofmalern sei, dass auch die am künstlerischen Leben teilhaben, die sonst aufgrund von Einschränkungen körperlicher oder geistiger Art nicht so mitwirken können. Gerade darum sei die Ausstellung in den Mauern des Klosters ein Höhepunkt des Jahres, so der Hofleiter. Die Ausstellung findet vom 23. Juni bis zum 11. August statt. Die Eröffnung wird am 23. Juni von 15 bis 17 Uhr gefeiert.

Auch auf einen Bau freuen sich die Arche-Hof-Bewohner und Mitarbeiter: „Wir planen den Bau eines neuen Rinderstalls in der Nähe von Lassahn.“ Um einen geeigneten Standort zu finden, habe lange gesucht werden müssen. Nun aber sei das meiste in trockenen Tüchern, teilt der Hofleiter mit. „Wenn alles klappt, können die Bauarbeiten im März beginnen. Zum Winter hin soll dort eingestallt werden, vorher soll es noch zu einer feierlichen Eröffnung kommen.“

Der Stall soll nicht nur als Unterstand für die Weide-Rinder dienen. Thies Merkel und seine Mitarbeiter haben eine konkrete Idee von der Gebäudenutzung. „Ich finden den Begriff ,gläsern’ sehr schön. Wir wollen einen Tag der offenen Tür anbieten, damit Kinder sich einen eigenen Eindruck davon machen können, wie die Tiere in so einem Stall leben.“

Der Landmarkt am 8. Juni wird ebenfalls ein besonderer Tag für den Arche-Hof werden. „Da gibt es einen Wettbewerb an dem jeder teilnehmen kann. Kunst und Kreatives zum Thema ,Kuhler Wettbewerb – alles rund um die Kuh‘ kann vorher eingereicht werden. Die Werke werden am Landmarkt-Tag auf dem Hof aufgestellt und von einer Jury prämiert“, so Thies Merkel.