von Franca Niendorf

21. Januar 2019, 21:31 Uhr

„Kunst zum Frühstück“ gibt es ab März wieder einmal im Monat im Schabbell in Wismar. Am Sonntag, 31. März, von 11 bis 13 Uhr heißt es „Madonna, Ritter, Drache – Figuren aus dem Mittelalter geben Einblicke in die Geschichte“. Die Sammlungsleiterin Dr. Karen E. Hammer wird bei einem Rundgang die jeweiligen Kunstwerke mit den Teilnehmern unter die Lupe nehmen. Im Anschluss ist Zeit für Austausch, Kunstgenuss und -kritik bei Kaffee und einem Glas Sekt.