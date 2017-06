Insel Poel : Landwirte tauschen sich aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Glaner 1 von 1

Zum 25. Jubiläum des Agrarpolitischen Tages lud der Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg in guter Tradition gemeinsam mit der Norddeutschen Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG zur Diskussionsrunde nach Malchow auf die Insel Poel. Die geladenen Referenten nahmen Stellung zu den Fragen, ob sich die Umweltpolitik verselbstständigt und ob wir einen wissensbasierten oder emotionalen Umweltschutz wollen. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Gadebuscher Jörg Haase, dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg.

Im Mittelpunkt des Meinungsaustausches stand die aktuelle Diskussion zur Neugestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und einer möglichen Umschichtung von der 1. in die 2.Säule zugunsten des Umweltschutzes. Einigkeit unter den Referenten herrschte darüber, dass alle Beteiligten miteinander reden müssen. Bauernverbandspräsident Detlef Kurreck stellte fest, dass es Umweltschutzverbesserungen im ländlichen Raum nicht ohne die Landwirte geben wird. „Wir sind Landwirte aus Berufung, denken in Generationen und arbeiten wissenschaftlich. Wir schützen die Natur durch Nutzen. Wir stellen uns den Anforderungen der Gesellschaft an die Produktion von Lebensmitteln. Es muss uns aber auch die Zeit gegeben werden, bei politischen Vorgaben wie zum Beispiel der neuen Düngeverordnung die Maßnahmen wirksam werden zu lassen.“

Petra Böttcher, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg fügt hinzu: „Landwirte erbringen auf ihren Flächen vielfältige Umweltleistungen und verzichten damit teilweise auf Produktivität in diesen Gebieten. Das muss von der Gesellschaft auch honoriert werden.“





von Holger Glaner

erstellt am 17.Jun.2017 | 05:00 Uhr