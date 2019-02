von svz.de

28. Februar 2019, 20:41 Uhr

Bei der Hanseschau in Wismar geht es an diesem Wochenende nicht nur kulinarisch, sondern auch sportlich zu. So wird dort am Sonntag, 3. März, den Hanseschau-Lauf mit Strecken von einem , fünf und zehn Kilometern Länge geben. Der erste Startschuss erfolgt 11 Uhr am Haupteingang des Bürgerparkes.