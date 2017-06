Kreuzfahrtsaison in Wismar : Lebensretter machen in Hansestadt fest

vergrößern 1 von 2 Foto: Hans-Joachim Zeigert 1 von 2

Zum dritten Mal nach 2015 und 2016 macht heute der Kreuzfahrer MS „Albatros“ in der Hansestadt Wismar fest und das pünktlich zum großen Hafenfest. Damit kommen auch echte Lebensretter in die Kreisstadt. Denn am 4. Februar dieses Jahres hatte die Besatzung des Ozeanriesen in der Südsee sechs Fischer aus ihrer lebensbedrohlichen Lage befreit. Lokalisiert wurden die Havaristen zunächst 400 Kilometer von der Küste des Inselstaates Tonga entfernt durch die neuseeländische Luftwaffe. Sie gaben die Position an die „Albatros“ als nächstliegendes Schiff weiter.

Unverzüglich änderte der holländische Kapitän Robert Fronenbroek (kleines Foto) den Kurs in Richtung Havaristen. Es stellte sich heraus, dass deren Kutter manövrierunfähig war und zu sinken drohte. Zudem mussten die Fischer bereits seit Tagen ohne Wasser auskommen. So wurden die Havaristen an Bord der „Weißen Lady“ kurzzeitig zu Passagieren mit Vollverpflegung und medizinischer Betreuung, bis sie den nächsten Kreuzfahrthafen in Auckland erreichten.

Aktuell befindet sich die 205 Meter lange und 25 Meter breite „Albatros“ auf einer Kreuzfahrt durch die Ostsee und wird heute von 10 bis 20 Uhr im Wismarer Hafen festmachen. Damit bleibt genügend Zeit, um den Gästen des stolzen Schiffes neben dem normalem Landgang und der Besichtigung der Welterbestadt auch verschiedene Landausflüge bieten zu können. Der besondere Erlebnisbonus: Die Passagiere können sich in das Getümmel des am Nachmittag offiziell eröffneten, 26. Wismarer Hafenfest stürzen.

Das für Phoenix Reisen agierende Schiff hat derzeit mehr als 800 Passagiere an Bord. Und wenn diese am Abend auf den dänischen Hafen Aerösköbing Kurs nehmen, werden sie zuvor der Wismarer Tradition entsprechend, unter Salutsalven und Shantychorgesang würdig verabschiedet.

Zugegeben, das Schiff aus dem Jahre 1973, damals noch als „Royal Viking Sea“ in Dienst gestellt, ist nicht nur eine weiße, sondern wenn man so will, eine Grand Old Lady. Doch auch nach 44 Jahren hat sie nichts von ihrem Charme verloren und besitzt noch immer den Charakter eines klassischen Kreuzfahrers mit einer überschaubaren Gästezahl.

Dafür wurde im Laufe der Jahre viel investiert. Denn ursprünglich war das Schiff nur 177,70 Meter lang, 25 Meter breit und für 550 Passagiere ausgelegt. Mit dem Umbau vom 11. März bis 5. Juni 1983 bei der damaligen Weser AG Bremen erhielt der komplett durchtrennte Rumpf eine 27,77 Meter lange, zusätzliche Mittschiffsektion, woraus die neue Schiffslänge von 205 Metern resultiert. Damit erhöhte sich die Kabinenzahl ebenso, wie die der Gäste. Zudem erfolgte über die Jahre eine Vielzahl an Modernisierungen, Umbauten und auch Verbesserungen, insbesondere im Passagierbereich. Ein Novum bis heute ist der doppelstöckige Kino- und Theatersaal.

Heute gilt der Kreuzfahrer als familiär-leger beliebt mit viel Platz und einem offensichtlich stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Immerhin sind 75 Prozent der Gäste so genannte Repeater (Wiederholer). Einen angenehmen Nebeneffekt dürfte dabei die seit dem 11. Januar 2010 in deutscher Erstausstrahlung gestartete TV Serie „Verrückt nach Meer“ auf der „Albatros“ ausgeübt haben. Seit geraumer Zeit laufen die Folgen auch in abwechselnder Weise auf der jüngeren „Artania“. Entgegen der Traumschiff-Philosophie steht dabei allerdings mehr das Leben an Bord aus Sicht der 350-köpfigen Crew um ihren norwegischen Kapitän Morten Hansen im Vordergrund. Der gut deutsch sprechende Kapitän mit norwegischem Akzent kommt als Sympathieträger der nautischen Zunft gleichsam bei der Crew wie bei den Gästen sehr gut an. Dass er zudem mit seiner lockeren und freundlichen Art stets gute Laune verbreitet, war auch bei seinem Aufenthalt in Wismar zu erleben.