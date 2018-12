Gadebusch : Linke bestätigt Vorsitzenden im Amt

von Michael Schmidt

20. Dezember 2018, 20:57 Uhr

Personalie: Die Linke im Bereich Gadebusch hat ihren Vorsitzenden Thomas Konieczny in seinem Ehrenamt bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wählten die Mitglieder der Basisorganisation erneut Judith Keller und Dieter Lienshöft. Ein Schwerpunkt für das Jahr 2019 werde die Vorbereitung und die Gewinnung von Kandidaten für die Kommunalwahl sein, kündigte Konieczny nach der Wahl an. „Unter dem Motto ,Die Linke ist anders. Die Linke ist das, was du daraus machst‘, bieten wir die Möglichkeit sich in die Kommunalpolitik, auch als Parteiloser einzubringen und Einfluss auf Entscheidungen vor Ort zu nehmen“, so Konieczny. In MV werden am 26. Mai die Gemeinde- und Kreisvertretungen sowie ehrenamtlichen Bürgermeister neu gewählt.