Stove : Lokalpolitische Information via Nachricht

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Neueste lokale Infos einfach per Nachricht: Das ist die Idee hinter der Whatsapp-Gruppe „Stove aktuell“, die beim Dorffest beworben wurde. Eine Bürgerumfrage im Vorfeld ergab, dass sich die Stover zu wenig informiert fühlen und sich mehr Transparenz in der Lokalpolitik wünschen. Die Lösung: Über den sozialen Nachrichtendienst Whatsapp finden die Bewohner von nun an schnell alle Informationen zur Lokalpolitik, kulturellen Veranstaltungen und den Fachausschüssen. Und das Beste: Früher musste sich der Anwohner selbst kümmern, um informiert zu sein. „Jetzt kommen die Informationen zum Bürger“, sagt der Carlower Gemeindevertreter Lutz Baltz. In der App soll es auch Updates zu den größeren Projekten geben, wie die Ortsdurchfahrt Stove und die Durchgängigkeit des Mühlenteichs.