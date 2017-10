bei Mühlen eichsen : Lottihof baut mit Kindern Igelhäuser

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

von Michael Schmidt

erstellt am 12.Okt.2017 | 21:00 Uhr

Der Lottihof in Seefeld bei Mühlen Eichsen hat die ersten Igel bei sich aufgenommen. „Eine private Igelstation bat uns um Hilfe, da sie keine Kapazitäten mehr hat“, sagt Christine Geburtig vom Lottihof. Auch Tierheime sind bereits an ihre Grenzen gestoßen.

Derzeit suchen Igel wieder einen Unterschlupf im Winter. Viele Menschen denken dann, sie müssen die Igel mitnehmen, um ihnen zu helfen. „Das ist aber nicht immer richtig. Nur die Aufnahme und Pflege eines kranken, verletzten und hilflosen Igel ist erlaubt. Nach der Genesung muss er unverzüglich wieder in die Freiheit entlassen werden“, sagt Christine Geburtig vom Lottihof.

Findet man im November, wenn es noch nicht schneit oder friert, untergewichtige Jungigel, kann man diesen im Garten einen kleinen Futterplatz einrichten und dort ein Gemisch aus Igeltrockenfutter und Katzendosenfutter anbieten. „Aber bitte nie Milch geben, sondern nur Wasser“, rät Geburtig.

Anfang November sollten Jungigel ein Mindestgewicht von etwa 500 Gramm und Alttiere von rund 1000 Gramm haben. „Igelsäulinge mit geschlossenen Augen, die tagsüber außerhalb des Nestes sind, brauchen hingegen Hilfe“, verdeutlicht Geburtig. Wenn Igel bei Dauerfrost und geschlossener Schneedecke herumlaufen, sollte die Tier zunächst nur beobachtet werden. Denn auch Winterschlaf haltende Igel werden manchmal wach, ziehen sich aber schnell wieder in ihr Nest zurück.

Ansonsten kann man in seinem Garten Laubhaufen, Ästehaufen oder auch einen Holzstapel liegen lassen. Igel suchen darunter gerne ein Winterquartier. Mit Kindern kann man auch selber Igelhäuser bauen, die man dann mit trockenem Laub oder Heu auspolstert.

„Auf dem Lottihof kann man mit vorheriger Anmeldung mit uns die Igelhäuser bauen, gern als Schulklasse oder als Familie“, sagt Christine Geburtig. Zudem findet am Montag, 30. Oktober, von 16 Uhr an auf dem Lottihof in Seefeld ein Kurs zum Bau von Igelhäusern statt. Anmeldungen sind per E-Mail unter lottihof@aktiontier.org oder telefonisch 0173/6002852 möglich.