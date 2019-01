Gadebusch : Männerbrunch zum Thema Integration

von Onlineredaktion SVZ

28. Januar 2019, 05:00 Uhr

In der Stadt Gadebusch wird die Veranstaltungsreihe Männerbrunch fortgesetzt. Zu Gast wird am Sonnabend, 2. Februar, Prof. Dr. Frank Kalter sein. Als Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Soziologie an der Universität Mannheim wird er den Teilnehmern des Männerbrunches in seinem etwa 90-minütigen Referat die Themen Migration und Integration näherbringen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im Pastorat, Platz des Friedens 1. Verbindliche Anmeldungen sind bis zum 1. Februar bei Götz-Reinhard Heierberg per E-Mail an g-heierberg@ outlook.de oder unter der Telefonnummer 03 88 76 / 3132 77 oder möglich.