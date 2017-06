Tausende Besucher werden in Wismar erwartet : Maritimer Höhepunkt des Jahres

vergrößern 1 von 1 Foto: Hans-Joachim Zeigert 1 von 1

Wenn morgen das 26. Hafenfest beginnt, hat das neu etablierte Organisationsteam einheimischer Akteure seit Monaten eine tolle Vorarbeit geleistet. Jetzt hängt es nur noch vom passenden Wetter ab. Hochgefahren wird das maritime Spektakel zu beiden Seiten des Alten Hafens bereits heute. Denn dann startet bereits der Budenzauber der Festmeile mit Fahrgeschäften und dem alles überragenden Riesenrad. Erste musikalische Höhepunkte liefern die insgesamt drei Bühnen an verschiedenen Standorten. „Back tu Music“ heißt es bereits am heutigen Donnerstagabend auf der Hauptbühne am Baumhaus.

Den offiziellen Startschuss gibt Wismars Bürgermeister Thomas Beyer morgen um 16.15 Uhr von der Hauptbühne aus. Vorausgegangen ist dann bereits der um 15 Uhr am Brauhaus am Lohberg startende Fassumzug bis hin zum Traditionssegler „Qualle“. Beyer wird zudem an den inzwischen 806. Hafengeburtstag erinnern und die historische Rolle Wismars als Naturhafenstadt, die sie einst reich machte. Und er steigt dazu erstmals am Sonnabend um 15.30 Uhr zur Bürgermeister-Regatta gemeinsam mit anderen Amtskollegen an der Westseite des Alten Hafens in einen Segelkutter. Dort beginnen zuvor noch weitere sportlich-maritime Höhepunkte. So ab 10.30 Uhr das Drachenbootrennen und ab 12 Uhr die Regatta aller Bootsklassen um das „Blaue Band“. Weil der Rundkurs, gut erlebbar von der Hafenspitze, einer Spiralenform ähnelt, bekam er den Beinamen Nudelpott-Regatta. Die zentrale Siegerehrung findet am Sonntag, 11. Juni, um 15 Uhr auf der Hauptbühne statt.

Höhepunkt im Schein der zahlreichen Masten betagter Segler, darunter stolze Windjammer wie die „Roald Amundsen“, die „Fridtjof Nansen“ und die „Albatros“, ist das Feuerwerk ab 23.30 Uhr. Zu besichtigen sind zudem das historische Feuerschiff „Fehmarn Belt“ sowie das Küstenstreifenboot „Hoben“ der örtlichen Wasserschutzpolizei.

Auf der Freifläche am Alten Holzhafen präsentieren die Wismarer IFA-Oldtimer- Freunde und ihre Mitstreiter aus der Ferne zum 6. Mal eine nostalgische Fahrzeugschau. Los geht es mit den Besichtigungen am 9. Juni ab 17 Uhr. Die Präsentation ist ebenso am 10. Juni von 10 bis 20 Uhr erlebbar, sowie am 11. Juni von 10 bis 12 Uhr.

Ebenfalls eine neue Aktion haben sich die Eisenbahnfreunde Wismar e.V. und die Mecklenburgischen Eisenbahnfreunde Schwerin e.V. zum Hafenfest einfallen lassen. Denn am Sonnabend kann der Seehafen per Nostalgiezug besichtigt werden. Einige historische Personenwagen der „Meckelborger Isenbahn“, die von einer Dampflok aus dem Jahre 1898 gezogen werden, führen die Fahrgäste etwa eine Stunde lang durch das Hafengelände. Möglich ist dies dank des hafeneigenen Gleisnetzes einschließlich kleinem Rangierbahnhof. Denn inzwischen sind 14 der 15 Liegeplätze des Hafens mit einem direkten Gleisanschluss ausgestattet. Abfahrt der Züge ist ab Bahnhof Wismar um 11.30 Uhr und 13 Uhr. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren drei Euro Eintritt. Fahrkarten gibt es nur am Zug. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass es sich um eine Non-Stop-Fahrt handelt, ohne Halt.