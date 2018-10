Rehna : Meditativer Cello-Klang

Immer am letzten Freitag im Monat spielt Karin Liersch nun in Klosterkirche

von kago

29. Oktober 2018, 11:13 Uhr

Die Kerzen auf dem Altar flackern, und eine liebliche Stimme begleitet von zarten Cello-Tönen erklingt in der Rehnaer Klosterkirche. Karin Liesch spielt meditative Musik zum Monatsausklang. Es sei ein Versuchsballon, sagt die Cellistin. Bei einer Ausstellungseröffnung habe sie eine Besucherin auf die Idee gebracht, zum Monatsende diese Auszeit zu organisieren. Die halbstündige Musik fand am Freitag zum dritten Mal statt. Und war gut besucht, etwa 15 Gäste waren gekommen. Darunter auch alte Klassenkameraden von Karin Liesch. „Der wichtigste Grund, warum wir kommen, ist sie“, sagte Ute Lück. Zum Schönberger Musiksommer, nach Lübsee und Friedsrichhagen haben sie ihre Freundin schon begleitet. Sie kennen sich bereits seit 1958.

„Mir gefällt, was sie spielt. Ich schätze ihre Gesangsstimme sehr“, so Lück. Ursprünglich war das kostenlose Konzert „Cello und Stimme“ für Einheimische geplant, doch kommen eher Auswärtige, so Liersch. Das nächste Mal spielt sie am 30. November.