Wismar : Münchener Freiheit begeistert 700 Fans

von Michael Schmidt

24. September 2018, 17:56 Uhr

Was für ein Konzert! Die Musiker der Münchener Freiheit rockten ab dem ersten Lied die Menschenmassen in St. Georgen, rissen viele von den Stühlen und ließen ihre Fans die rockigen Schlagerklassiker mitsingen. Selbst bei den aktuellen Stücken waren die Gäste in der Kirche textsicher. Frontmann Tim Wilhelm versprach, erstens wiederzukommen und zweitens bei der Stuhlaktion in der Kirche mitzumachen. Gegen eine Spende kann ein Stuhl symbolisch in der Kirche erworben werden. Der Sänger war ganz begeistert von dem, was die Menschen beim Wiederaubau mit ihrem „Wunder von Wismar“ geschaffen haben.