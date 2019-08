Ratzeburg : Musikreise nach Mecklenburg

von svz.de

14. August 2019, 05:00 Uhr

Die Ratzeburger Dommusiken laden am Sonnabend, dem 17. August, um 9.30 Uhr zu einer Orgelfahrt nach Mecklenburg ein. Die Fahrt beginnt im Paradies des Ratzeburger Domes und führt zunächst in den Schweriner Dom, wo die von Friedrich Ladegast mit 84 Stimmen ausgestattete Königin der In-strumente zu finden ist. Ihr gegenüber befindet sich ein kleineres Instrument, die „Prinzessin“. Auch die dritte Station bietet beide Orgeln: Zu der in der Schönberger Lauren-tiuskirche stehenden alten Winzer-Orgel kam kürzlich eine ursprünglich aus den Niederlanden stammende Orgel hinzu, die nun im Altarraum platziert ist.