Gadebusch : Nächste Baustelle steht vor der Tür

Nach Ostern beginnen die Arbeiten zur Sanierung des zweiten Bauabschnitts in der Gadebuscher Erich-Weinert-Straße

von Holger Glaner

28. März 2018, 05:00 Uhr

Ach du dickes Ei! Direkt nach Ostern wird in Gadebusch die nächste Baustelle aufgemacht. Dann sollen unter Vollsperrung die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts zur Erneuerung der Erich-Weinert-Straße beginnen. Bereits seit Montag ist die Straße Amtsbauhof zwischen Feuerwehr und Rettungseinfahrt DRK wegen Bauarbeiten voll gesperrt.

„Ich hoffe, dass wir im zweiten Bauabschnitt der Erich-Weinert-Straße termingerechter als im ersten arbeiten können und die Anwohner somit weniger belasten“, sagt Holger Saupe vom Bauamt Gadebusch. Der erste Bauabschnitt sollte ursprünglich im Herbst vergangenen Jahres fertiggestellt werden. Bis heute ist dies zum Verdruss der Anwohner nicht geschehen. Voraussichtlich Mitte April soll mit dem Auftragen der Asphaltschicht das Kapitel endlich abgeschlossen sein.

Das Bauvorhaben des zweiten Bauabschnitts umfasst die Straßenerneuerung inklusive der Oberflächenentwässerung und Nebenanlagen sowie die Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitungen und -hausanschlüsse. Er erstreckt sich von der Agnes-Karll-Straße bis zur Einmündung Rosa-Luxemburg-Straße, soll am 3. April beginnen und im Mai 2019 beendet werden. „Geplant sind Asphalt auf der Straße, rötliche Pflaster auf den Gehwegen, Stellflächen quer zur Fahrtrichtung sowie diverse Baumpflanzungen“, zählt Tim Leirich die groben Eckdaten der Baumaßnahme auf.

Nach Aussage des Inhabers des Schweriner Ingenieurbüros Leirich ziehe sich das Bauvorhaben wegen seiner Größe zeitlich in die Länge. Bis August dieses Jahres sei geplant, Straße und Gehwege bis zur Rudolf-Breitscheid-Straße fertigzustellen. Bis zum Mai kommenden Jahres soll der Lückenschluss bis zum ersten Bauabschnitt

folgen.

Anwohner und Anlieger sind gleichermaßen gespannt, aber auch skeptisch, ob das gelingen wird. „Der erste Bauabschnitt hat bereits mehr als wehgetan. Das war grauenhaft“, sagt Bernd Nötzelmann. Im Sommer hätte der Inhaber des Edeka-Marktes, der sich am Treffpunkt von erstem und zweitem Bauabschnitt befindet, an manchen Tagen nicht mehr als zwei Arbeiter an der Baustelle gesehen. Holger Saupe versprach Besserung: „Wir schreiben uns auf die Fahnen, dass das besser wird.“