Gadebusch : Neuer Rückenkurs für Männer und Frauen

von svz.de

09. Januar 2019, 08:29 Uhr

Um Fehlhaltungen im Alltag vorzubeugen, die Rückenmuskulatur zu kräftigen und zu dehnen, lädt der Kultur- und Sportverein Dragun zum nächsten Rückenkurs ein. Eigentlich sei der Kurs für Frauen und Männer über 60 Jahre gedacht, doch auch jüngere Teilnehmer seien gerne gesehen, wie der Verein mitteilt.

Jutta Eggers-Siggelkow, Übungsleiterin für Sport, Prävention und Rehabilitation, zeigt den Teilnehmern unter anderem Übungen mit Thea-Bändern, Bällen, Reigen und Sandsäckchen. Aber auch Gleichgewichts- und Entspannungsübungen sowie Gedächtnistraining in Form von Tänzen und Spielen stehen auf dem Kursplan.

Der Kurs wird über eine Dauer von zehn Wochen durchgeführt und beginnt am Dienstag, dem 15. Januar, um 16 Uhr in der Turnhalle in der Gadebuscher Amtstraße. Wie der Kultur- und Sportverein Dragun mitteilt, wird der Kurs durch die Krankenkassen gefördert.

Anmeldungen für den Rückenkurs können entweder bei der Übungsleiterin Jutta Eggers-Siggelkow unter der Telefonnummer 0176/ 78185400 oder bei der Betreuerin des Kurses Brigitte Mehwald unter der Telefonnummer 03886/711229 vorgenommen werden.