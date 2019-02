Wismar : Öffentliche Kandidaten-Kür

von svz.de

26. Februar 2019, 07:52 Uhr

In aller Öffentlichkeit haben die Piraten am Wochenende auf dem Marktplatz in der Hansestadt Wismar ihre Kandidaten für die Kreistagswahlen in Nordwestmecklenburg am 26. Mai aufgestellt. In den zwei Wahlbereichen von Wismar führen die bisherigen Bürgerschaftsmitglieder Dr. Bernhard Schubach und Dörte Petzsch die Liste an, in den übrigen fünf Wahlbereichen das Kreistagsmitglied Dennis Klüver. Dazu kommt Dirk Markwardt als vierter Kandidat im Bunde.