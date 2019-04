Wismar : Osterangebote in der Markthalle

von svz.de

04. April 2019, 06:46 Uhr

Fast 50 Aussteller werden am kommenden Wochenende die Wismarer Markthalle in ein Meer aus schönen und nützlichen, kreativen und österlichen Angeboten verwandeln. Der alljährliche Kunsthandwerksmarkt ist am Freitag, 5. April, von 12 bis 18 Uhr, am Sonnabend, 6. April, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 7. April, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Passend zum kreativen Treiben wird wieder das traditionelle Kinderbasteln angeboten. Unter fachkundiger Anleitung erfahrener „Bastelhasen“ des Vereins „Licht am Horizont“ kann nach Herzenslust geklebt, gemalt und gestaltet werden.