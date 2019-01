Wismar : Polizei fahndet nach Geldbörsen-Dieb

Unbekannter hebt Bargeld in vierstelliger Höhe mit gestohlener EC-Karte ab

03. Januar 2019

Die Polizei fahndet jetzt nach einem Mann, der bereits am 11. Juni 2018 die Geldbörse eines 56-Jährigen in einem gastronomischen Betrieb in Wismar gestohlen hatte. Neben Bargeld und Dokumenten befanden sich darin auch mehrere EC-Karten. Noch am selben Tag verfügte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mit einer dieser Karten mehrere Bargeldabhebungen in insgesamt vierstelliger Höhe. Der Vorgang wurde durch eine Überwachungsanlage aufgezeichnet.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin sucht die Kripo in Wismar nun öffentlich nach der auf dem Bild abgelichteten tatverdächtigen Person. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes oder zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier in Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030 zu melden.