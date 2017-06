Dechow : Premiere bei Fahrradtour-Biosphäre

vergrößern 1 von 2 Foto: Frank Hermann 1 von 2

Völlig entspannt das Biosphärenreservat Schaalsee erkunden. Nicht hoch zu Ross, aber doch auf dem Drahtesel – das können die Teilnehmer der bereits 19. Fahrradtour-Biosphäre am Sonntag, den 11. Juni. Auf einer Strecke von 37 Kilometern machen die Radler dabei an fünf Stationen Halt und testen dort ihr Wissen rund ums Reservat.

„Es geht nicht darum, die Strecke so schnell wie möglich mit dem Fahrrad zu absolvieren. Ganz im Gegenteil, das ist eine Genuss-Tour“, sagt Petra Abs. Dabei freut sich die Marketing-Chefin der Gläsernen Meierei in Dechow ganz besonders auf die diesjährige Tour. Nicht nur, dass die Meierei Start- und Zielpunkt ist, darüber hinaus findet rund um das Firmengelände der Bio-Molkerei gleichzeitig das Frühlingsfest Dechow statt. Und das gab es in dieser Kombination noch nie. An diesem Tag heißt die Molkerei interessierte Besucher von 10 bis 17 Uhr zu kostenlosen Führungen durch den Produktionsbetrieb herzlich willkommen. Kulinarische Leckerbissen aus der Schaalsee-Region, Mitmach-Werkstätten, Kräuterführungen und viele Entdeckungen für Kinder inklusive.

Weitere Stationen sind ein Aussichtspunkt am Röggeliner See mit den Rangern des Biosphärenreservats, die Petrikirche zu Demern, das Feuerwehrmuseum Meetzen, das Rauchhaus Möllin und das Agrarmuseum Breesen. Ganz besonders fiebert auch Karin Homann dem kommenden Sonntag entgegen. „Vielleicht kommt der eine oder andere Radfahrer ja am Abend noch zu unserem Konzert in die Petrikirche“, hofft die Vorsitzende des Fördervereins der Kirche zu Demern e.V. auf einen gewissen Werbeeffekt durch die Fahrradtour-Biosphäre. Um 19 Uhr laden dann die Kirchengemeinde und der Förderverein unter dem Motto „Die Geschichte der Reformation in Mecklenburg-Vorpommern“ zu einem Konzert mit Ulf Rust, Dr. Roger Eibel und Christoph Wunnicke ein.

Zur 19. Fahrradtour-Biosphäre gibt es wie gewohnt die freie Startmöglichkeit zwischen 8 und 10 Uhr. „An jeder der sechs Stationen wartet ein kleines Fragespiel auf die Teilnehmer, am Ende bekommt jeder eine Urkunde“, sagt Frank Hermann vom veranstaltenden Förderverein Biosphäre Schaalsee e.V.. Fahrräder können übrigens gegen eine Leihgebühr von 9,50 Euro auch ausgeliehen werden. Dies müsste beim Förderverein unter 038851/ 32136 oder per E-Mail an foerderverein@biosphaere-schaalsee.de erfolgen. Anmeldungen zur Tour bitte bis zum 9. Juni an denselben Kontakt.



von Holger Glaner

erstellt am 07.Jun.2017 | 04:45 Uhr