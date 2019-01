Zarrentin : „Puppen-Therapie“ im Kloster

von svz.de

03. Januar 2019, 20:00 Uhr

Der Bauchredner Jörg Jará kommt mit seinem Programm „Puppen-Therapie“ am 26. Januar um 19.30 Uhr ins Zarrentiner Kloster. Der Puppen-Comedian ist bekannt durch zahlreiche TV-Auftritte und seine Videos bei YouTube. Jörg Jará ist nicht nur ein gefragter Bauchredner, sondern unter seinem bürgerlichen Namen Hans Jörg Pütz auch Transaktionsanalytiker und in dieser Eigenschaft als Berater und Coach tätig. Was lag näher, als beide Professionen für das neue Programm zu verbinden. Dieses heißt nicht von ungefähr „Puppen-Therapie“, denn auch Puppen haben Probleme. Herr Jensen verzweifelt an den neuen Medien, Olga vermisst den Elektriker und Herr Niemand hat so viele kleine Wehwehchen, dass er vergessen hat, was ihm eigentlich fehlt. Gut, dass im Puppenkosmos auch andere zu Wort kommen: Psychologie-Professor Karl-Friedrich Jensen gibt Tipps, Ex-Knacki Lutz-Maria punktet mit einer Entspannungsübung und Telefonseelsorgerin Hilde Sommer löst Konflikte im Publikum. Jörg Jará macht aus der Puppen- eine Gruppen-Therapie, bei der sich die Zuschauer bestens amüsieren. Lachen ist eben die beste Medizin. Karten gibt es im Kloster Zarrentin unter 038851/838510 und, soweit verfügbar, an der Abendkasse.