Rechtsanwalt berät kostenlos

von kago

17. Januar 2019, 08:08 Uhr

Die Landtagsabgeordnete Simone Oldenburg von der Fraktion Die Linke lädt

zur nächsten kostenlosen Erstberatung am Freitag, dem 25. Januar, in die Stadt Grevesmühlen, Wahlkreisbüro, Wismarsche Straße 39, ein. In der Zeit von 9 bis 11 Uhr können sich Bürger zu zivil,- verwaltungs - und sozialrechtlichen Angelegenheiten an den Rechtsanwalt Andreas Spriewald wenden.