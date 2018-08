Schwarze Rauchschwaden bei Schwerin : Recyclinganlage bei Lützow brennt auf über 5000 Quadratmetern

Ein Großbrand ist bei der Recyclinganlage Rosenhagen bei Lützow ausgebrochen. Dichte Rauschwaden steigen über dem Feuerherd auf.

von dibu

13. August 2018, 16:23 Uhr

Großeinsatz der Feuerwehren - dichte, schwarze Rauchwolken ziehen von Nordwesten her an Schwerin vorbei gen Osten. Ein bedrohliches Bild. Im Gollan Recyclingzentrum bei Lützow, direkt an der B104, brennt Restmüll auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern. Feuerwehren aus der gesamten Region sind alarmiert, Sirenen heulen im Dauertakt. Anwohner werden gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Was den Brand auslöste, ist bislang noch unbekannt. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Gefahr für Menschenleben besteht derzeit nicht, da die Anlage abseits von Siedlungsfläche liegt.