Mühlen Eichsen : Regen sorgt für Probleme

von Michael Schmidt

09. Januar 2019, 08:27 Uhr

Regen und Schlaglöcher haben eine Straße bei Seefeld in eine gefährliche Piste verwandelt. Die Folge: Autofahrer liefen dort Gefahr, sich die Stoßdämpfer ihres Autos zu ramponieren. Denn die Schlaglöcher, in denen sich das Wasser gesammelt hatte, schienen harmlose Straßenpfützen zu sein. Vor allem ortsfremde Autofahrer wurden dort in ihren Wagen ordentlich durchgeschüttelt.