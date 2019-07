Dorf Mecklenburg : Rittersleut’ stürmen die Michelenburg

Hunderte Besucher beim Ritterfest in Dorf Mecklenburg

von SVZ

15. Juli 2019, 08:28 Uhr

Was für ein Fest: Hunderte Besucher strömten am Wochenende auf das Gelände am Fuße des Kreisagrarmuseums. Ihr Ziel: das nunmehr bereits 14. Ritterfest. Und geboten bekamen sie einiges. Vom Messerwerfen über Bogenschießen bis zum Reiten für Groß und Klein. Hauptattraktion war wie in jedem Jahr einmal mehr „Der Sturm auf die Michelenburg“. Eine Schauvorführung, bei der Äxte, Sicheln sowie Schwerter schwer auf Kettenhemden oder Ritterhelme krachten. Bogenschützen versuchten, ihre Pfeile im Ziel unterzubringen, Angreifer wurden beim Versuch, die Burg zu erstürmen, mit Wasser begossen. Darüber hinaus gab es von den Darstellern Vorführungen von Trainingseinheiten, fachkundige Kampf-Erläuterungen sowie jede Menge Informationen über Bewaffnung und Leben der Rittersleut. Fazit: Viel Spaß für große und kleine Besucher.