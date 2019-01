Roggendorf : Roggendorfer stellen 825 Wimpel für das Dorfjubiläum her

von svz.de

17. Januar 2019, 05:00 Uhr

Der Ort Roggendorf feiert in diesem Jahr Jubiläum – 825 Jahre! Die Idee des Dorfes ist es, in jedem Monat dieses Jahres einen Tag besonders zu gestalten, im Januar sind es nun sogar zwei Tage. Nachdem bereits das Tannenbaumverbrennen bei der Freiwilligen Feuerwehr Roggendorf stattgefunden hat, war nun der Schulverein an der Reihe.

825 – diese Zahl hatten alle im Kopf, als sich auf Einladung des Schulvereins Roggendorf zahlreiche fleißige Helfer in der Sporthalle Roggendorf trafen. Denn für das Dorfjubiläum sollen 825 Wimpel entworfen, gebastelt und genäht werden. Jung und alt kamen zusammen, tauschten bei Kaffee und Kuchen Ideen und machten sich ans Werk. Ein buntes Gewusel, zumal bei einem Treffen des Schulvereins die kleinsten Dorfbewohner natürlich nicht fehlen durften.

Am Ende war es spannend. Es wurde gezählt und mit einigen kleinen Nacharbeiten sind 825 bunte Wimpel für das Jubiläum entstanden, die schon bald das Dorf schmücken werden. Zufrieden und auch ein wenig stolz stellten die Organisatoren des Wimpel-Näh-Marathons fest, dass es solche Zusammenkünfte, die die Dorfgemeinschaft fördern und stärken, öfter geben sollte und danken allen Helfern für ihre Unterstützung. Katja Möller