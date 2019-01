von svz.de

11. Januar 2019, 06:49 Uhr

Der Dorfverein Groß Salitz startet in die Knobelsaison 2019. Dazu werden alle Interessierten des Würfelspieles am morgigen Sonnabend, dem 12. Januar, in das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Los geht es mit den Knobelrunden um 15 Uhr. Für kleine kulinarische Einlagen ist ebenfalls gesorgt.