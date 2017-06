Hoffnung in Bülow : Schilder sollen noch im Juni kommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: Holger Glaner 1 von 1

Gute Nachrichten für Dirk Endrulat und Hajo Kahl: Nach der Veröffentlichung unseres Beitrags „Großer Ärger um die Schilder“ vom 10. Juni sagte das Straßenbauamt Schwerin gegenüber SVZ eine zeitnahe Realisierung der touristischen Ausschilderung für deren Kastanienhof Bülow zu. „Wir stehen damit so gut wie vor Vollendung. Die Aufstellung der Schilder sollte noch im Juni möglich sein“, sagt Guido Wunrau vom zuständigen Straßenbauamt Schwerin. Die braun-weißen Schilder selbst sollen morgen fertiggestellt sein und per Spedition in Richtung Straßenbauamt auf die Reise gehen. Dann müssten neue Rohre für die Montage des neuen und der vorhandenen alten Schilder gefertigt, das Ganze in neuen Fundamenten verankert und vor Ort umgebaut werden.

Die beiden Betreiber des Kastanienhofs Bülow hatten insbesondere dem Landkreis Nordwestmecklenburg u.a. Unfähigkeit vorgeworfen, da die Realisierung der touristischen Ausschilderung ihres historischen Bauerngartens monatelang im Fachdienst Ordnung/Sicherheit der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg hängen geblieben sei.

Nun soll also endlich Bewegung in die seit März vergangenen Jahres lahmende Geschichte kommen und die Schilder installiert werden. Und was sagen die Betroffenen vom Kastanienhof dazu? Dirk Endrulat: „Das glaube ich erst, wenn die Schilder wirklich stehen. Ich weiß ja auch gar nicht, ob das Straßenbauamt mit dem Fertigstellungstermin das Jahr 2017 oder 2018 meint.“

von Holger Glaner

erstellt am 13.Jun.2017 | 21:00 Uhr