Schönberg: Auffahrunfall auf der A 20 mit mehreren Verletzten

20. November 2019, 15:40 Uhr

Gesten Abend, 20:20 Uhr, wurde das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich auf der A 20 in Höhe Groß Siemz ereignete. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Kleintransporter (Fahrtrichtung Lübeck) dort aus unbekannter Ursache auf einen Lkw auf. Zwei der drei Insassen des Kleintransporters verletzten sich leicht und der Dritte schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 25.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Straßenreinigungsarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.