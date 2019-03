Wismar : Schülerteams starten ihre Rennautos

von Michael Schmidt

Zu einer Rennstrecke wird am heutigen Sonnabend das Phantechnikum in Wismar. Von 10 Uhr wird dort die Landesmeisterschaft des Nordmetall-Wettbewerbes „Formel 1 in der Schule“ ausgetragen. Rund 30 Schüler schicken dabei ihre selbst entwickelten und aus einem Kunststoffblock gefertigten Mini-Rennwagen auf die 20 Meter lange Strecke. Die kleinen, technischen Meisterwerke erreichen ein Spitzentempo von 80 km/h.